Spazi Eletti a Formigne, Anna Bonaiuto legge “L’amica geniale”

Ultimo appuntamento della rassegna “Spazi Eletti - Letture sotto la luna nel parco della Biblioteca”, in programma a Formigine lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21.30 (ingresso libero), con ospite l’attrice Anna Bonaiuto in “L’amica geniale” di Elena Ferrante. Un evento in collaborazione con Emons Audiolibri, per cui la Bonaiuto, attrice amata da registi come Luca Ronconi, Nanni Moretti e Paolo Sorrentino, ha letto tutta la tetralogia in audiolibro (“L’amica geniale”, “Storia del nuovo cognome”, “Storia di chi fugge e di chi resta”, “Storia della bambina perduta”) con protagoniste Elena e Lila, in questo racconto sullo sfondo del quale scorre la storia del nostro Paese dagli anni ’50 a oggi. Un vero caso editoriale, ora noto anche al grande pubblico televisivo, al quale presta voce un’interprete dalla straordinaria intensità espressiva come Anna Bonaiuto, già Nastro d’Argento e David di Donatello come migliore attrice protagonista per la trasposizione cinematografica del primo romanzo della Ferrante, “L’amore molesto”.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nell’Auditorium Spira mirabilis in via Pagani. A seguire degustazione di gelato.