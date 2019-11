Domenica 24 Novembre dalle ore 17 all’OFF di Modena, MoCu Magazine, progetto editoriale di Associazione Culturale Stòff, presenta MoCu Speaks – Gli anni Ottanta raccontati da “Frigidaire”: un incontro con Vincenzo Sparagna, fondatore della rivista Frigidaire e Marcello “targi” Parmeggiani, autore del romanzo Ultimi Analogici. Gli interventi saranno moderati da Lorenza Pignatti e Alessandro Jumbo Manfredini, curatrice e art director della mostra Dilettanti Geniali – Sperimentazioni Artistiche degli Anni Ottanta, allestita fino al 5 gennaio 2020 all’interno del rinnovato padiglione de L’esprit Nouveau di Bologna.

Il percorso espositivo attraversa in maniera eclettica la cultura visuale di quegli anni grazie ad una selezione di materiali d’archivio, tra cui diversi numeri di Frigidarie. La mostra è una composizione rizomatica scandita da alcuni protagonisti come Francesca Alinovi, CCCP Fedeli alla linea, Pier Vittorio Tondelli, Giovanotti Mondani Meccanici, Movimento Bolidista, gruppo Valvoline, Massimo Osti, e la fucina creativa di WP Lavori in corso. Schiacciati da semplificazioni e luoghi comuni, descritti come il decennio dell’edonismo e del disimpegno politico, del synth pop commerciale e della Milano da bere, gli anni Ottanta sono stati un decennio ricco di eventi e mutamenti; un laboratorio di forme innovative caratterizzate da pratiche DIY (Do It Yourself) che hanno permesso il delinearsi di originali sperimentazioni che ha influenzato intere generazioni.

La rivista “Frigidaire” è stata una protagonista fondamentale di quel decennio, un'enciclopedia neo-illuminista che ha reinventato l'universo visivo dello scorso secolo. A Dilettanti Geniali – Sperimentazioni Artistiche degli Anni Ottanta, sono esposte le tavole originali del fumetto Tropical Computer System di Nicola Corona, quelle di Fredd il detective prodigio disegnate da Giorgio Carpinteri, e quelle de L'uomo combustibile di Daniele Brolli, il primo articolo pubblicato in Italia sull'AIDS, scritto da Paolo Brogi per il numero del febbraio 1983, e il primo computer comic della storia del fumetto europeo ideato dai Giovanotti Mondani Meccanici e pubblicato nel maggio 1984.

Vincenzo Sparagna è, insieme a Stefano Tamburini e Filippo Scozzari, tra i fondatori della rivista, fenomeno di culto dal 1980.

Nell'incontro, lo scrittore e disegnatore italiano, racconterà le sfide e le difficoltà incontrate nella scelta di pubblicare uscendo dalle logiche dell'informazione settoriale per attuare una ricomposizione linguistica che accostava il fumetto al giornalismo d'inchiesta, alla satira, alla musica, alla letteratura e all’arte. “Frigidaire” fu indubbiamente la rivista italiana più all’avanguardia di sempre, una sperimentazione post-moderna, sempre proiettata verso il futuro. Oggi, da Giano dell'Umbria, Sparagna continua a diffonderne il verbo all’interno della Repubblica di Frigolandia, un progetto-sogno-realtà di una repubblica della fantasia, dell’arte e della creatività, laboratorio di ricerche e invenzioni su nuovi mondi possibili, città multipolare dell’Arte Maivista.

Ad arricchire il racconto della serata l’intervento di Marcello “Targi” Parmeggiani che con il suo romanzo Ultimi analogici è riuscito a fotografare con le parole uno spaccato dell’ultima generazione di ragazzi in un mondo senza Internet. Il 1980 è stato un anno significativo nella storia del nostro Paese, attraversato dal piombo delle stragi e dai misteri dello stato italiano, ma anche da una energia incredibile che si viveva e respirava lungo la via Emilia, che “dal casellodell'autostrada di Carpi portava dritto fino a Berlino”, come scriveva Pier Vittorio Tondelli in Un Weekend Postmoderno. Cronache degli Anni ‘80. Ultimi analogici è ambientato a Modena, città di provincia attraversata da vibrazioni elettriche e dalla diffusione dell’eroina, dove un gruppo di sedicenni vive un anno denso di eventi e dirompenti cambiamenti.