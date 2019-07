"Petrarca: l'amore, la poesia", Marco Santagata a Vignola per i 715 anni dalla nascita del poeta

Il 20 luglio 1304 nasceva Francesco Petrarca. Oltre 700 anni dopo, sabato 20 luglio 2019, uno studioso di letteratura - il maggiore esperto al mondo del poeta, Marco Santagata - una grande poetessa italiana (Patrizia Cavalli) e un fine musicista(Riccardo Maffoni) si incontrano in Piazza dei Contrari a Vignola (MO) per una serata omaggio all’uomo che con i suoi versi ha segnato l’inizio della civiltà moderna.

L’insolito trio propone un incontro nel segno della poesia e della musica, dove il fil rouge è il grande poeta e la sua poesia, per comunicarne a tutti la sensualità, la fisicità, l’immediatezza. Marco Santagata terrà un intervento dal titolo “Pellegrine adescatrici nel Canzoniere di Petrarca”, lettura particolare e sorprendente delle figure femminili nel capolavoro del poeta, mentre Patrizia Cavalli, adorata come un’icona pop, leggerà le sue poesie attraversate da una genialità visionaria e realistica. Maffoni invece, cantautore in proprio di cui colpiscono la classe e misura, oltre che il gusto e lo stile raffinato - straordinario interprete di Bruce Springsteen - canterà le canzoni d’amore del Boss accompagnato da Ottavio Barbieri al pianoforte e da Carlo Gorio alla chitarra.

L’appuntamento - ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, a partire dalle ore 21.00 - è promosso da Poesia Festival, (Unione Terre di Castelli, Fondazione di Vignola, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Regione Emilia Romagna), con il contributo della ditta Aton Green Storage e si inserisce nell’ambito di Etra Festival.

Petrarca, l’amore, la poesia è infatti un’anteprima della XV edizione di Poesia Festival, che dal 16 al 22 settembre invaderà pacificamente i borghi antichi di nove comuni modenesi. L’iniziativa è la terza tappa di un progetto dedicato a Francesco Petrarca che si svilupperà negli anni in occasione della sua data di nascita.