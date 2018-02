Anteprima al cinema Victoria per "Rudi", la serie modenese sugli zombie

Anteprima gratuita al cinema Victoria per la serie web 'Rudi', progetto 'made in Modena' scritto da Vincenzo Malara e diretto da Piernicola Arena e Lillo Venezia. L'appuntamento è per martedì 27 febbraio alle ore 21 alla multisala, dove si proietterà la puntata pilota, girata nei mesi scorsi sotto la Ghirlandina in centro storico e in alcuni locali noti della città.

Visto il numero limitato di posti è consigliabile la prenotazione scrivendo sulla pagina dell'evento Facebook ('Rudi – anteprima gratuita al cinema Victoria'). La serata, moderata dal giornalista Alessandro Socini, sarà l'occasione per incontrare gli ideatori della serie e gli attori, che racconteranno la genesi e la produzione di 'Rudi'. Con l'anteprima si chiude il primo cerchio sul progetto patrocinato dal Comune di Modena in collaborazione con l'associazione Stoff. Sponsor principale della puntata pilota è Modenamoremio, col contributo fondamentale di Bper Banca.

Dopo la presentazione modenese, l'episodio pilota intraprenderà la strada di alcuni festival che ne hanno già ‘prenotato’ la presenza, come il Caorle Film Festival di aprile. L’obiettivo è fare conoscere e possibilmente apprezzare e condividere la serie, per trovare nuove risorse che consentano di realizzare tre nuove puntate che chiuderanno la storia.

Protagonista della storia è Rudi (interpretato da Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. Ad aiutare il protagonista nella rinascita sarà Camilla, amica speciale, eccentrica quanto lui (il ruolo è stato affidato all'attrice Marianna Folli). Intanto, ai confini della città qualcosa di inquietante minaccia di tornare portando con sé un passato terribile. Quello della Folli è un ingresso prestigioso nel cast della serie. L'attrice, che nel 2015/16 ha lavorato con Maurizio Crozza in tv e in tour, si è diplomata all'Accademia d'arte drammatica Paolo Grassi di Milano.