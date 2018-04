"Antigone" al Teatro Fabbri di Vignola e allo Storchi di Modena

Martedì 10 aprile sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola prima e poi da giovedì 12 a domenica 15 aprile al Teatro Storchi di Modena va in scena Antigone di Sofocle per la regia di Federico Tiezzi. A tredici anni di distanza dall’Antigone di Sofocle di Bertolt Brecht coprodotta, fra gli altri, da Emilia Romagna Teatro, Federico Tiezzi e Sandro Lombardi tornano a confrontarsi con Antigone, uno dei massimi capolavori della cultura ateniese, oggetto di innumerevoli allestimenti. Al cuore della tragedia è lo scontro tra Antigone, portatrice dei valori della legge naturale, e Creonte, che rappresenta la legge degli uomini. Da un lato i valori religiosi del clan familiare, dall’altro le esigenze, diremmo oggi, dell’ordine pubblico.

La figura e i temi portanti di Antigone sono stati sempre ‘attuali’ nel corso dei secoli: innumerevoli le riscritture (Jean Anouilh, Bertolt Brecht), le traduzioni celebri (basti pensare a quella di Friedrich Hölderlin), i melodrammi e perfino i fumetti ispirati alla sua vicenda. La ragazza che si ribella al Potere perché vuole seppellire il fratello in nome delle leggi religiose e del rispetto del ghenos familiare è l’eroina che tutti amiamo per il suo assurgere a simbolo di chi rivendica i diritti dei più deboli.



Conversando di teatro: sabato 14 aprile presso il Ridotto del Teatro Storchi alle ore 17, la compagnia incontra il pubblico. Ospite Valentino Borgatti, docente di Storia del Teatro presso UTE Modena. Conduce Miriam Accardo.

Ingresso libero. In collaborazione con Amici dei Teatri Modenesi.

Teatro Ermanno Fabbri, Via Minghelli 11, Vignola (MO)

10 aprile ore 21.00



Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

12, 13 aprile ore 21.00

14 aprile ore 20.00

15 aprile ore 15.30



ANTIGONE

di Sofocle

regia FEDERICO TIEZZI

traduzione Simone Beta

adattamento e drammaturgia Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi

con Lucrezia Guidone, Federica Rosellini, Lorenzo Lavia, Sandro Lombardi, Massimo Verdastro, Ivan Alovisio, Francesca Benedetti, Luca Tanganelli, Carla Chiarelli, Francesca Mazza, Annibale Pavone, Josafat Vagni, Marco Brinzi

scene Gregorio Zurla

costumi Giovanna Buzzi

luci Gianni Pollini

canto e composizione dei cori Francesca Della Monica

movimenti coreografici Raffaella Giordano

video Luca Brinchi e Daniele Spanò

assistente alla regia Giovanni Scandella

produzione TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE E COMPAGNIA LOMBARDI TIEZZI



