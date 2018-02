Al Grandemilia Antonia Klugmann presenta il suo libro "Di Cuore e di Coraggio"dcc

Mercoledì 7 Febbraio il Grandemilia ospiterà Antonia Klugmann, chef stimatissima e prima donna giudice di Masterchef Italia. La Klugmann presenterà il suo nuovo libro, pubblicato da Giunti Editore, dal titolo “Di Cuore e di Coraggio. La mia storia, la mia cucina.”

L’evento, che si terrà presso l’Area Eventi (fronte Media World) del Centro alle ore 13.30, sarà l’occasione per tutti gli appassionati per incontrare una delle fuoriclasse indiscusse della cucina italiana. Antonia Klugmann aprirà le porte del suo mondo, raccontando i tanti ostacoli che ha dovuto superare per diventare oggi una delle chef più importanti d’Italia.

Avere una passione più forte di ogni condizionamento è cosa preziosa, soprattutto se è così intensa da far deragliare un percorso intrapreso, da portare a investire giovanissimi in un’impresa, a cimentarsi in una disciplina che non è gentile con il sesso gentile, a farlo in un luogo del cuore e non “opportuno”, a sfidare la sorte e a vincere. Un itinerario biografico ed emotivo nella creazione della cucina di Antonia. Un ricco ricettario che richiama alla terra, ma anche alla famiglia, all’identità e alle grandi tradizioni culturali e gastronomiche.

Oggi Antonia Klugmann, a soli 38 anni, possiede un ristorante stellato, L’Argine a Vencò, nelle campagne friulane.

Dopo la presentazione del libro e l’intervista, l’autrice sarà a disposizione per autografi e fotografie. Un appuntamento da non perdere, come sempre targato Grandemilia LET’S PLAY!