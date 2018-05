Antonín Dvořák. Aspettando il concerto, l’altra immagine di un capolavoro

L’Associazione Corale Luigi Gazzotti, invita tutti gli appassionati sabato 12 maggio alle ore 17 presso la propria sede modenese di via Marianini 81 ad un incontro di ascolto ed analisi dello Stabat Mater di Antonín Dvořák, in preparazione al concerto previsto per sabato 26 maggio presso la Chiesa di San Bartolomeo – Modena.

Si approfondirà la conoscenza di un grande capolavoro analizzando in particolare la versione originale dell’opera, recentemente ricostruita, per soli, coro e pianoforte al centro di questo progetto esecutivo. La cura e la qualità della scrittura pianistica rendono questa una versione autonoma e per certi versi sorprendente di un capolavoro universalmente noto nella più tarda versione orchestrale: non è un caso che su questa versione si stia concentrando l’attenzione internazionale di pubblico ed esecutori. Questa versione dello Stabat Mater non è mai stata eseguita a Modena.

L’incontro sarà gestito per l’Associazione Corale Luigi Gazzotti da Alberto Castelli (Direttore artistico) e Giulia Manicardi (Direttore musicale) attraverso l’analisi musicale della partitura, proiezioni e ascolti comparati. L’incontro è aperto a tutti, appassionati o semplici curiosi.

Contatti utili:

info@coroluigigazzotti.it