“Salto Nel Suono”, a Nonantola il primo dei 4 appuntamenti musicali

Dopo la “Festa della Musica” a Nonantola continua la musica dal vivo con la sezione estiva della rassegna “Salto Nel Suono”. Quattro gli appuntamenti concertistici nel contesto silenzioso e raccolto del Giardino Perla Verde. Il primo concerto in programma, in collaborazione con la scuola di musica Officine Musicali, è l’esibizione dell’appassionante Sonic Uke Orchestra.

Giovedì 21 giugno 2018, ore 21,15, presso il Giardino Perla Verde: "NELL’ANTRO DEL RE DELL’UKULELE". Sonic Uke Orchestra in concerto con The Beatles, Edvard Grieg, Vip mio fratello superuomo, musica italiana bellissima e altre specialità (in collaborazione con Officine Musicali).

Come sempre il repertorio dell’orchestra si propone estremamente vario e ricco di sorprese. Quest’anno comprende una speciale suite beatlesiana, l’omaggio alle musiche del cartone animato di Bruno Bozzetto “Vip, mio fratello superuomo e diverse canzoni di musica italiana (tra cui le memorabili "Un albero di trenta piani", "Nel blu dipinto di blu" e "Viva la campagna").