Apeiron Sax: l’appuntamento della rassegna Note di Passaggio

Sabato 8 febbraio alle ore 21:00 presso il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena.

Protagonista del concerto sarà l'ensemble Apeiron Sax, formato da cinque sassofonisti molto attivi sulle scene musicali italiane ed europee: Dario Volante e Stefano Nanni al sax soprano, Roberto Guadagno al sax contralto, Daniele Caporaso al sax tenore e Armando Noce al sax baritono.

Apeiron Sax nasce dall’amicizia dei suoi componenti e dall’obiettivo comune di divulgare il repertorio del saxofono e le possibilità tecniche ed espressive di questo strumento. Il gruppo ha al suo attivo moltissime partecipazioni in importanti teatri e rassegne musicali nazionali ed internazionali, tra cui spiccano Rai Radio Tre Suite, l'Ambasciata francese presso la Santa Sede, l'Istituto di cultura italiana a Parigi, l'Istituto di cultura italiana di Wolfsburg (Germania), il Festival di musica italiana a Bangkok (Thailandia). Annovera inoltre numerose collaborazioni con artisti importanti del panorama musicale e teatrale italiano, come Amanda Sandrelli, Tosca, Rita Marcotulli, Rocco Papaleo, Roberto Gatto, Fabrizio Bosso, Claude Delangle, Salvatore Sciarrino. Molti musicisti di prestigio hanno scritto e dedicato ad Apeiron diverse composizioni eseguite in prima assoluta in Italia e all’estero. La duttilità, l’agilità e la sonorità di questa formazione permette al gruppo una notevole diversificazione di repertorio, spaziando agevolmente dalla musica barocca alle produzioni di musica contemporanea, dal repertorio jazz alla musica da film con una puntata al repertorio sudamericano.

Proprio questo “sconfinamento” in territori laterali rispetto a quello della musica “colta” sarà alla base del programma del concerto solierese, che presenta brani celebri di Piazzolla (“Invierno Porteño”, dalle “Quattro Stagioni”) e Gershwin (una selezione di temi da “Porgy and Bess”), accostati a pagine di grande coinvolgimento ritmico e timbrico scritte da Pedro Iturralde, Philippe Geiss, Jerome Naulais e Fausto Sebastiani.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito.

In occasione del concerto sarà presentato il cd di Fausto Sebastiani “Il paese degli uomini integri”, che comprende anche il brano in programma “Now’s the sax”.

Il concerto, in collaborazione con la Fondazione Campori, è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Soliera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala.

Per informazioni: tel 3296336877