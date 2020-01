Apericena con autore, Alessio Gallerani a Novi

Mercoledì 15 Gennaio 2020 alle ore 19:30 Alessio Gallerani presenterà il libro: “Zagno,Sbarbe,Fanzine e Delitti”(Genere: Giallo).

Alessio Gallerani porta ‘Zagno’ un romanzo che parte da quel «’zagno’ nell’inverno dell’85!», da Bert e Silvie e da una storia in cui scappa il morto. Gallerani con ‘Il nido dei predatori’ (Mondadori, 2018, collana Segretissimo) ha vinto il premio nazionale ‘Alan D. Altieri’.Nel 2017 ha pubblicato per Astro Edizioni un thriller paranormale, ‘Nimbus’, che ha vinto, quando era solo in self-publishing su Lulu, il premio Magia Urbana alla convention DeepCon nel 2014 a Fiuggi.

Gli incontri con l'autore saranno presslo la "Bottiglieria Trafficanti di vini" in via Fratelli Rosselli 34/36 a Novi di Modena.

QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 EURO (FREE DRINK + BUFFET RICCO DI STUZZICHINI VARI)

per info Antonella Bacchiega 328 6854440