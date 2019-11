Apericena con autore a Novi, incontro con Nick Ragazzoni

Mercoledì 27 NOVEMBRE 2019 ore 19:30 NICK RAGAZZONI presenta il libro: THE DARK SIDE OF THE SUN-NOIR di genere NOIR

Originario di S.Antonio in Mercadello , ha pubblicato il romanzo d’esordio THE IDOL nel 2016, e successivamente altre opere vincendo anche premi letterari

GLI INCONTRI CON L’AUTORE SARANNO PRESSO LA “BOTTIGLIERIA TRAFFICANTI DI VINI “

IN VIA F.LLI ROSSELLI N.34/36 A NOVI DI MODENA

QUOTA PARTECIPAZIONE: 10 EURO (FREE DRINK + BUFFET RICCO DI STUZZICHINI VARI)

per info Antonella 328 6854440