"Morte di un cardinale", Paolo Regina presenta il suo giallo a Novi di Modena

Mercoledì 26 Febbario 2020 alle ore 19:30 presso la “Bottiglieria Trafficanti di Vini” in via F.lli Rosselli n.34/36 a Novi di Modena.

Paolo Regina presenterà il suo libro, dal titolo "Morte di un Cardinale". E' in programma un apericena.

"un uomo cammina velocemente sulle sponde del Po. Ha le mani insanguinate. A un certo punto si ferma e lancia una rivoltella nel fiume, dove le acque sono più profonde. Poi si mette a correre. Poco più indietro, sotto i piloni del pontile, c’è un altro uomo con il foro di un proiettile sulla fronte..."

"Giallista per passione. Sono nato a Milano. L’11 luglio del 1959. Ma sono pugliese. Scrivo da quando avevo 4 anni. Me l’ha insegnato la TV in bianco e nero dei favolosi ‘60, quella del maestro Manzi. Ovviamente sono un po’ migliorato nella tecnica, da allora. Sono diventato avvocato studiando a Ferrara, poi ho iniziato a lavorare nel mondo delle associazioni d'impresa. Ho girato l’Italia coltivando due passioni: la lettura e la musica. Suono la chitarra ritmica e l’ho fatto per un po’ anche da professionista in un gruppo rock degli anni ‘80. I favolosi Backstreets. Non ho mai smesso di scrivere. Ho pubblicato manuali di di marketing e di diritto. Ma il mio amore sono rimasti i racconti."