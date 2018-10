Apericinema allo PsicoLab. "Direzione coppia: cosa metto in valigia?"

La scelta del partner non dipende mai dal caso, ma è condizionata da desideri molto spesso profondi e altri fattori. La storia familiare, il contesto culturale di appartenenza e i nostri bisogni personali ci spingono verso un partner piuttosto che un altro. Ma qual è il meccanismo attraverso il quale avviene la scelta di una persona piuttosto che di un’altra? Cosa del proprio bagaglio personale peserà maggiormente nell'effettuare la scelta?

In questa sorta di laboratorio presso PsicoLab vedremo insieme alcuni spezzoni di film inerenti il tema della serata, mettendo in evidenza alcuni di questi meccanismi. Verrà sperimentato il 'gruppo esperienziale' ovvero la possibilità di affrontare un tema mettendosi in gioco con le proprie esperienze in un contesto che consente un confronto a più livelli di partecipazione.

In questo modo il gruppo diventa una risorsa per conoscere i punti di vista dell’altro, notare differenze o i punti in comune, aprirsi a nuove prospettive.



La serata sarà condotta da psicoterapeuti e accompagnata da un piacevole aperitivo. Per partecipata a ciascuna serata è necessaria la prenotazione entro il venerdì precedente l’incontro e il pagamento di 15 € in loco. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: psicolab.mo@gmail.com