Aperitivo con Miss Pineda a Vignola

Il repertorio spazia dai più grandi successi italiani (Mina, Conte, Modugno, Buscaglione, Capossela, Caputo…)ai brani classici della canzone americana (Lullaby of birdland, Somewhere over the rainbow, The lady is a tramp…). La formazione è acustica, ricca di swing e dal sapore un pò retrò, il tutto reso più accattivante da arrangiamenti curati, ricercati e allo stesso tempo giocosi. Riescono a soddisfare sia l’ascoltatore attento sia chi desidera una piacevole musica di “sottofondo”.