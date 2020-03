Drink gratis al Caffè Concerto per rilanciare il locale e la vita in Piazza Grande

Caffè Concerto, locale situato nel cuore della città, sull’onda di quanto promosso anche a Venezia, lancia una speciale iniziativa per rilanciare la frequentazione del centro storico di Modena: da domenica 8 marzo in occasione della Festa della Donna e fino alla fine del mese, per ogni drink o cocktail acquistato, uno sarà in omaggio, sia nella fascia oraria dell’aperitivo che in quella dell’after dinner.

Dalle ore 17.00 alle ore 24.00, sempre e comunque nel rispetto delle regole dettate dall’emergenza sanitaria.

"Piazza Grande è il luogo più simbolico della città di Modena ed i modenesi in primis ma anche i turisti sono il bene più prezioso che la Piazza deve continuare ad attrarre e meravigliare ed ora sono tutti invitati con un motivo in più a “fare un giro in piazza”, per combattere il calo di presenze".