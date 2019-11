Cosa significa essere scrittori nell'era digitale: Folloni e Dieci al Leo Club Modena

Giovedì 21 Novembre si tiene alle ore 18.30 a Modena presso il Caffè del Corso (Corso Canalgrande,72) l'aperitivo letterario organizzato dai Leo Club Modena con i romanzieri Roberta Dieci e Francesco Folloni. Durante la serata sarà possibile conoscere come nasce un libro e come la scrittura si inserisca in un mondo digitale come quello che stiamo vivendo oggi. A parlarne sono Roberta Dieci, autrice dei romanzi "I Sogni non fanno rumore" e "Lotus", e Francesco Folloni, autore del primo romanzo multimediale d'Italia "Il Segreto degli Estensi"