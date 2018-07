Carpi: aperitivo musicale sotto le stelle

Chalet 3.0 e Cicchetto vi aspettano tutte le domeniche di luglio per un aperitivo dai sapori nuovi, "APERITIVO MUSICALE SOTTO LE STELLE" accompagnati da DJ SET o perfermance LIVE dalle 18:30 alle 23:00. Non perdete l'occasione di poter fare un aperitivo diverso dal solito all'insegna del buon cibo, della musica e dell'atmosfera che potete trovare solo in Piazzetta Garibaldi durante le sere d'estate.

Info riserva tavoli: Chalet 3.0 059 64022 / Cicchetto 366 4882104