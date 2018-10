Tumore al seno, un aperitivo a sostegno della campagna Nastro Rosa

Ogni giorno, in Italia, ogni quindici minuti una donna scopre di essere malata di tumore al seno. E’ la patologia più frequente nelle donne e una su otto rischia di esserne colpita. Ma, fortunatamente, oggi il cancro fa meno paura, nonostante i 50mila casi in più ogni anno. Per questo motivo dalle 19.30 di martedì 23 ottobre Delia e Carmen hanno organizzato un aperitivo a favore della Campagna Nastro Rosa presso La Pizza di Delia, dove saràpreparata una speciale “pizza ROSA” tutta con ingredienti salutari. Saranno presenti Dottori e Specialisti dell’Azienda Usl del Policlinico di Modena.