"Turno di Notte", un'avventura letteraria insieme a Carlo Lucarelli a Castelvetro

Una notte di inizio estate dedicata agli amanti della scrittura. Dopo il successo della passata edizione ci ritroveremo anche quest'anno a condividere un'altra bellissima avventura letteraria. Un appuntamento, di persona o virtuale, per scrivere in compagnia un racconto e condividere la propria storia. Chi vorrà essere fisicamente presente, potrà trovarsi con gli altri partecipanti sabato 6 luglio 2019 alle ore 21.30 presso Agriturismo Opera02 di Castelvetro.

E' aperto il bando per partecipare e la partecipazione è gratuita. Alle 22 Carlo Lucarelli darà un incipit e tra gli spazi della bella cantina di Opera02 i partecipanti avranno tempo fino alle 5 del mattino per scriverne il seguito. Non è importante sapere scrivere bene, l'importante è amare scrivere.

Turno di Notte vuole essere un'occasione di incontro fra persone che condividono la medesima insana passione per la scrittura. Un concorso senza tassa d'iscrizione che prevede la contemporanea presenza dei partecipanti in un determinato luogo fisico o virtuale in rete. Tutti con un'identica sfida: scrivere, partendo da un incipit comunicato alle dieci di sera a voce e pubblicato sul sito, un racconto entro le cinque del mattino.



L'appuntamento per la XI edizione del Concorso Letterario Turno di Notte è fissato per sabato 6 luglio 2019. Quest'anno sarà possibile passare la notte a scrivere, oltre che presso l'Azienda Vitivinicola Gandolfi (Via Loreta Berlina 1/2 - Dozza Imolese - Bo), come da tradizione, presso la Libreria il Segnalibro (Via Roma 87/a - Magenta - Mi), l'Azienda Agrituristica Opera|02 di Ca' Montanari (Via Medusa 32 - Levizzano Rangone di Castelvetro di Modena - Mo), la Storytelling Libreria-Sala da tè (Piazza Asquer 9 - Gonnesa - Ci), la Palestra di Scrittura Creativa (presso Sala Conferenze - Via Santa Caterina 43 - Arco - Tn) e la Libreria Cartamarea - Associazione Cartabianca (Via Baldini 26 - Cesenatico - Fc)



Turno di Notte a Castelvetro è ospitato all'interno di Grasparossa Noir - rassegna a cura della scrittrice e blogger Laura Piva e promosso dall'Ufficio Turismo. Organizzazione: Officine Wort. Per caricare il bando: www.officinewort.it

Gallery