Sassuolo, apertura straordinaria del Palazzo Ducale per l'Epifania

Apertura straordinaria per l’Epifania, sabato 6 gennaio, per Palazzo Ducale di Sassuolo che concluderà, domenica 7 gennaio, il ciclo di aperture straordinarie natalizie del programma “Natale a Palazzo”.

Sabato 6 gennaio, l’apertura al pubblico sarà dalle ore 14 alle ore 19: ingresso a pagamento con accompagnamenti guidati gratuiti e senza prenotazione in partenza ogni 30 minuti.

Domenica 7 gennaio, invece, prima domenica del mese, torna l’iniziativa ministeriale “Domeniche al Museo” con l’apertura dalle ore 10 alle ore 18 ad ingresso libero e gratuito.

A Palazzo Ducale prosegue la mostra Contatto nel godimento delle delizie. Lavori di luce di Mario Nanni.