Weekend all'insegna dell'arte, apertura straordinaria di Sito Unesco e musei

Weekend di arte e cultura sabato 17 e domenica 18 agosto con i musei e il sito Unesco di piazza Grande pronti ad accogliere i modenesi rimasti in città, turisti e visitatori.

Nel sito Unesco di piazza Grande sabato 17 e domenica 18, la Ghirlandina è aperta dalle 9.30 alle 19 a orario continuato. Ingresso 3 euro, o biglietto unico Unesco a 6 euro. Nel Sito Unesco, cuore della città, sono aperti anche i Musei del Duomo (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30). Ingresso a 4 euro oppure biglietto Unico Unesco a 6 euro.

Le Sale Storiche del Municipio sono visitabili sabato (9 – 19, gratuito) e domenica (9.30 – 12.30, gratis, e dalle 15 alle 19, 2 euro o biglietto Unico Unesco 6). Visite guidate all'Acetaia comunale, sabato 17 e domenica 18 agosto alle 10.30, 11, 11.30, 15.30 e 16.30. La visita guidata con gli esperti della Consorteria costa 2 euro (o biglietto Unico Unesco a 6). Il biglietto si acquista allo Iat, ufficio Turistico in Piazza Grande 14.

Lo Iat (Ufficio informazioni e accoglienza turistica), tel. 059 2032660, è aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 18, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.

La Galleria Estense, all’ultimo piano del Palazzo dei Musei in largo Sant’Agostino, è aperta sabato 17 agosto dalle 8.30 alle 19.30, e domenica dalle 10 alle 18.

Per quanto riguarda le mostre di Fondazione Modena Arti Visive, il Museo della Figurina, a Palazzo Santa Margherita in corso Canalgrande 103, sabato 2 domenica è aperto dalle 17 alle 22, ingresso 6 euro. È in corso la mostra “Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci”.

Alla Galleria civica a Palazzo S. Margherita è in corso la mostra “Franco Fontana. Sintesi” che si estende anche alla Palazzina dei Giardini e al Mata. Ingresso 6 euro a ogni mostra - ridotto 4. Nel weekend è aperta dalle 17 alle 22.

Ad Ago, ex ospedale S. Agostino, aperti Teatro Anatomico e Farmacia storica sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 19.

Il Mef Museo Enzo Ferrari a Modena (intero euro 16) apre dalle 9.30 alle 19. Ospita la mostra “Capolavori senza tempo”.

Casa Museo Pavarotti apre tutti giorni dalle 10 alle 18. Ingresso 8 euro.