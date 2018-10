"Apparire per essere...e dopo?", due giornate di musica con Roberta Giallo e tanti artisti

"Apparire per essere...e dopo?" Un nuovo format che offre spazio ai giovani reduci da contest, reality e talent, dando loro la possibilità di esibirsi live sul palco del Teatro Tempio di Modena. A seguire si terrà un dibattito pubblico sulle esperienze vissute dagli artisti, tra i quali saranno ospiti, Lorenzo Piccinini, vincitore di Sanremo New Talent 2018; i bolognesi O.O.T.B., meno di 90 anni in 4, che hanno partecipato e vinto nel 2018 diversi contest per band giovanili; gli Innocent, con età media 15 anni, che stanno portando avanti il loro sogno traducendolo in musica; nonché Giacomo Voli 2° classificato a “The Voice of Italy” nel 2014. Ed il tutto magistralmente condotto dalla più poliedrica delle artiste poliedriche, laureata in filosofia, poetessa, pittrice, pianista, e cantautrice Roberta Giallo, premio Bindi 2017.

L’intento è quello di fare conoscere da dietro le quinte la vera storia di questi talenti, andando oltre l'apparenza televisiva e mediatica, confezionata da esperti di comunicazione, immagine e look. A tale scopo, i musicisti condivideranno le loro personali esperienze riguardanti l'incontro con giudici e i coach, i rapporti che si creano tra i compagni dello stesso team, destinati alla rivalità, le speranze che i partecipanti e le famiglie investono nel programma, ed il dopo …il dopo??? Verranno quindi toccati i temi più scomodi del controverso mondo dei talent, per informare e aprire gli occhi a chiunque volesse approcciare questa realtà.

TEATRO TEMPIO – MODENA – dalle 17,30 alle 19,30

DOMENICA 21 OTTOBRE: O.O.T.B. – Lorenzo Piccinini e Roberta Giallo

DOMENICA 28 OTTOBRE : The Innocent – Giacomo VOLI – Roberta Giallo

CONDUCE, INTERVISTA E CANTA: ROBERTA GIALLO

Ingresso libero per gli studenti

Prezzo del biglietto euro 12,00 con consumazione inclusa

Prenotarsi ed accreditarsi c/o: info.amadb@gmail.com