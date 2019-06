Appennino walking, quattro trekking alla scoperta dell'appennino modenese

L’estate è finalmente iniziata. Le città si svuotano per prediligere mete estive e il dubbio amletico si ripropone come da copione: questa fine settimana, mare o montagna? Noi non sappiamo dirvi cosa sia meglio, ma possiamo certamente darvi qualche spunto. L’Appennino modenese è luogo magico, patrimonio verde, oasi di tranquillità, pace e rifugio: nasconde bellezze e misteri che in pochi conoscono. Infatti, la montagne racchiudono foreste centenarie, antichi sentieri e tracce dei nostri antenati; un luogo ideale per passare insieme alla famiglia o amici una giornata differente, e provare l’ebrezza dell’escursione.

Per questo, in collaborazione con le Guide 100 Fiori, abbiamo organizzato una rassegna di trekking alla scoperta del nostro Appennino: 4 appuntamenti per 4 diversi itinerari adatti a tutti – no, non è necessario essere scalatori per partecipare, tutt’altro – alla scoperta dei racconti e storie di montagna, accompagnati da abilissime guide escursionistiche che sapranno guidarvi sui sentieri migliori.

Si parte questa domenica 9 giugno con le Cascate del Bucamante (Serramazzoni), alla scoperta della leggenda di Titiro e Odina – si dice che Shakespeare si sia ispirato a loro per il suo celeberrimo Giuletta e Romeo, per continuare domenica 30 giugno con l’Antica via Romea, nella bellissima Valle dell’Ospitale (Fanano). Passata la pausa di Luglio – così da concedervi anche una gita al mare – si ritorna il 16 agosto a Doccia (Fiumalbo) sulle tracce dei Celti, per concludere il 22 settembre sul Sasso Tignoso a Pievepelago.

Tutti gli itinerari sono stati appositamente studiati per assicurarvi un’escursione in tutta sicurezza e tranquillità, e mostrarvi luoghi unici. Vorremmo regalarvi una giornata in compagnia, diversa, all’insegna della natura e della storia. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito, alla pagina facebook Free Walking Tour Modena. In alternativa potete scrivere a info@samesametravels.com o chiamare al 3351627175 (Giovanni). Ricordiamo che l’iscrizione è obbligatoria e i posti limitati; la quota di partecipazione è di 20€ per persona (i bambini sotto i 12 anni non pagano).

