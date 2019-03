Festa della Donna, tante iniziative di Spi/Cgil in tutta la provincia

Sono tante le iniziative promosse dal sindacato pensionati Spi/Cgil, in collaborazione con altre associazioni, a Modena città e in provincia per la “festa della donna”. La Lega Spi/Cgil S.Faustino-Madonnina propone per la mattina di venerdì 8 marzo (ore 9.30) presso la polisportiva Madonnina (via Don Pasquino Fiorenzi, 135) un rinfresco con distribuzione di mimose a tanta allegria, ma anche un momento di riflessione sulle lotte per i diritti delledonne e la necessità di mantenere viva la memoria.

La Lega Spi/Cgil Crocetta promuove, insieme all’Udi, per domenica 10 marzo al pomeriggio (inizio ore 15) un pomeriggio di intrattenimento di musica e danze con Davide Ballestri e la sua fisarmonica presso la sede del circolo XXII Aprile (via Donati, 120).



Tanti gli appuntamenti nella Bassa Modenese. Lo Spi/Cgil di Concordia insieme al Comune propone due appuntamenti. Sabato 9 marzo al pomeriggio (ore 16.30) presso la sala consiliare del Municipio l’esibizione “Vestiti dal mondo” di abiti femminili del Pakistan, Marocco e Nigeria come occasione di conoscenza e condivisione di culture. Domenica 10 marzo al pomeriggio (ore 15.30) presso la sala delle Capriate (sopra la biblioteca comunale, via per S.Possidonio,1) le narrazioni di donne di generazioni e culture diverse dal titolo “L’armadio delle donne: oggetti che testimoniano conquiste da difendere e identità da rispettare”, con la collaborazione di Clara Vaccari del Gruppo di narrazione orale di Modena, canzoni interpretate da Isabella Barbi e Enrico Marazzi. Al termine buffet multietnico per i partecipanti. Iniziativa in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

Domenica 10 marzo al pomeriggio (ore 17) lo Spi/Cgil di San Possidonio insieme al Comune presenta lo spettacolo “La vita di Amalia” presso l’Auditorium “Principato di Monaco” via Focherini, 1. Domenica 10 marzo lo Spi/Cgil di San Felice organizza il pranzo con menù tradizionale (ore 12) nella sede Arci (campo sportivo confine). Prenotazioni presso tutte le sedi Cgil dell’Area Nord.

A Medolla venerdì 15 marzo spettacolo serale (ore 21) al teatro Facchini di Lella Costa “Ragazze. Nelle lande scoperchiate del fuori” di L.Costa, M.Cirri, G. Gallione, musiche di Stefano Bollani, regia di Giorgio Gallione. Ingresso 10 euro.

A Mirandola domenica 17 marzo il pomeriggio (ore 18) presso il foyer del Teatro Nuovo lo spettacolo di Elena Bosetti “Da Abramo a Marta: il tema biblico dell’accoglienza”, ingresso libero. Gli spettacoli di Medolla e Mirandola sono promossi da Donne in Centro, Spi/Cgil, Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola con il patrocinio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, Comuni di Mirandola e Medolla, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0.



A Soliera, lo Spi/Cgil insieme ad Arci, Auser e Croce Blu, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, propone per venerdì 8 marzo la cena della mimosa presso lo spazio Habitat (via Berlinguer, 201) con accompagnamento musicale di Greta Bortolotti (voce) e Alessandra Fogliani (pianoforte). Prenotazioni entro il 5 marzo (059.567869 – 331.1127140 – 059.566696).



A Carpi diverse le iniziative di Spi/Cgil e Udi con il sostegno di Coop Alleanza 3.0. Martedì 5 marzo la sera (ore 21) presso il circolo Arci di Migliarina presentazione del libro “Una donna può tutto” di e con Ritanna Armeni. In collaborazione con Arci e Università Ginzburg. Cena su prenotazione (333.8757559).

Giovedì 7 marzo il pomeriggio (ore 18) presso il punto d’incontro dell’Ipercoop “Il Borgogioioso” “Proposta di Legge Pillon. Quale futuro per i figli in caso di seprazione deio genitori?”, conferenza di approfondimento a cura del gruppo Donne e Giustizia. Ingresso libero.

Sabato 9 marzo la sera (ore 21) presso il circolo Bruno Losi “A Sylvia” letture e musica sulla figura di Sylvia Plath, spettacolo in collaborazione con il gruppo SquiLibri, ingresso gratuito. Domenica 10 marzo (ore 12.30) presso la casa del popolo di Fossoli, pranzo di finanziamento con menù tradizionale (info e prenotazioni: 059.660590).