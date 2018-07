Arena Grandemilia propone "Variazioni sul Tango"

Nuovo appuntamento domani 7 Luglio alle 20.30 nel bellissimo palco di Arena Grandemilia con la scuola di danza LaCapriola in collaborazione con l'Ass. Culturale T'aMOTango di Modena

VARIAZIONI SUL TANGO è uno spettacolo che intreccia musica, parola e danza nell'intento di far emergere gli aspetti più profondi di quest' arte che, come diceva Borges "Non si lascia definire, imbrogliare, etichettare…si pensa di averlo preso, ma sfugge…" Un viaggio tra dolcezza e passione che coniuga la sensualità intrigante delle poesie di Pablo Neruda , Garcia Lorca, Borges e altri autori della letteratura e l'intensa bellezza del TANGO argentino. Corpo, musica, parola si sposano insieme in una performance "multiespressiva" dove l'eros si racconta e si danza….I testi recitati, accompagnano il fluire delle sensazioni evocate dai corpi e dai suoni: ed ecco che dalle sfumature più tenere e nascoste della seduzione, si percorre un viaggio verso la passione che esplode in tutta la sua conturbante voluttà.



Con gli attori Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli e coreografie a cura di Silvia Galetti e Ubaldo Sincovich.



Proseguirà ancora sino al 12 settembre la programmazione di Arena Grandemilia con appuntamenti di musica, teatro, danza, e letteratura tutti i mercoledi e sabato alle ore 20,30 presso il palco allestito nell'area esterna del centro commerciale Grandemilia con ingresso gratuito.