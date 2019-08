“Armoniosamente" il concerto di organo e clarinetto a Serpiano

Si apre con una sonata di Mozart il concerto per organo e clarinetto in programma venerdì 9 agosto nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Serpiano di Riolunato, nell'ambito della rassegna “ArmoniosaMente”.

Protagonista della serata, che inizia alle 20.30 ed è a ingresso libero, il duo formato da Roberto Bonetto all'organo e Paolo Fiorini al clarinetto.

Nel programma del concerto anche brani dell'organista veneziano Giovanni Gabrieli, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, una Romanza di Carl von Weber e due composizioni di frate Giovanni Battista Martini, bolognese, annoverato tra i maestri di Mozart, eseguite per organo solo. Il concerto proseguirà con una Fantasia per clarinetto solo di Malcom, un Adagio di Luis Spohr e una Sonata di Baldassarre Galuppi, per chiudersi con il Concertino in Sib maggiore di Gaetano Donizetti.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.