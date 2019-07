Organo e tromba in concerto, Armoniosamente prosegue a Renno di Pavullo

Segue un tempo vivace e allegro il concerto per organo e tromba in programma sabato 20 luglio, alle 21, nell'antica pieve romanica di Renno di Pavullo. Il concerto, che vede protagonisti l'organista Nicolò Sari e il trombettista Francesco Gibellini, sarà preceduto da una conferenza itinerante guidata dal professor Andrea Pini, alla scoperta del borgo e della pieve che, costruita nella prima metà del 1100 per volere della famiglia Montecuccoli, è stata il centro religioso più importante della montagna.

La serata, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito, e si concluderà alle 22 circa con un rinfresco per i partecipanti.

I due musicisti hanno scelto un repertorio che esplora il Settecento e i primi anni dell'Ottocento con brani di Giovanni Battista Martini (la Toccata per il Deo Gratias), del britannico Henry Heron, di Haydn, di Jeremiah Clarke e Giuseppe Torelli. L'ultima parte del concerto è dedicata al tedesco Georg Friedrich Händel e al bergamasco padre Davide da Bergamo: proveniente da una famiglia povera, studiò inizialmente grazie alle Lezioni caritatevoli di musica e arrivò a essere tra i musicisti più importanti e famosi del suo tempo.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura” (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.