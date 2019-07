"Armoninosamente" a Lotta di Fanano

Sabato 27 luglio, alle 17,30, all'oratorio di Sant'Anna, concerto pomeridiano per flauto e clarinetto con musiche di Bach, Mozart e del brasiliano Heitor Villa-Lobos

“Suite cantabile” è il concerto pomeridiano per flauto e clarinetto dedicato in particolare alle musiche di Bach e Mozart in programma sabato 27 luglio, alle 17.30, nell'oratorio di Sant'Anna a Lotta di Fanano. Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è a ingresso libero, vedrà l'esibizione del duo formato da Enrico Di Felice al flauto e Raffaele Bertolini al clarinetto e clarinetto basso.

Il concerto si apre con l'esecuzione di tre brani di Johann Sebastian Bach: la Suite n.1 in Sol maggiore BWV 1006 per flauto solo, la Suite n. 2 in Re minore BWV 1008 per clarinetto basso solo, e le Invenzioni arrangiate per entrambi gli strumenti. I due artisti eseguiranno poi il Duo n.1 in Sib maggiore del flautista e compositore tedesco Kaspar Kummer e il Rondò alla turca di Mozart per chiudere poi con il compositore brasiliano del classicismo musicale Heitor Villa-Lobos e con le sue Bachianas brasileiras, eseguendo la sesta della serie di nove composizioni che il musicista scrisse tra il 1930 e il 1945 unendo musica popolare brasiliana e musica classica nello stile, appunto, di Bach.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione). La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Enrico Di Felice, cagliaritano, si è diplomato giovanissimo in flauto. Vincitore di diversi concorsi nazionali e internazionali ha suonato come solista nelle più prestigiose sale concertistiche europee e in diversi festival europei. Dal 2016 è membro del New made ensemble di Milano. Si è occupato della riscoperta e riproposta del repertorio flautistico settecentesco e ha inciso numerosi concerti.

Raffaele Bertolini si è diplomato in clarinetto al conservatorio Cimarosa di Avellino e ha conseguito la laurea di secondo livello al Conservatorio di Milano. Ha tenuto concerti con diverse formazioni cameristiche in Italia e all'estero e si è esibito da solista con numerose orchestre . Ha effettuato registrazioni per la radio brasiliana e inciso numerosi concerti.