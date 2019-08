“Armoniosamente”, a Fiumalbo il concerto itinerante

Torna venerdì 2 agosto il tradizionale e attesissimo appuntamento con il concerto “promenade” che la rassegna “ArmoniosaMente” propone ogni anno a Fiumalbo.

Il concerto, tenuto dall'organista Roberto Padoin, si svolge a tappe nelle tre chiese cinquecentesche che affacciano sulla piazza del paese: la parrocchiale di San Bartolomeo apostolo, e gli oratori dell'Immacolata Concezione “dei Bianchi” e di Santa Caterina da Siena “dei Rossi”.

L'appuntamento è alle 21 e l'ingresso è libero. La serata si concluderà con un ristoro a base di formaggine fiumalbine e lambrusco a cura di Andrea Nardini e Paolo Tollari.

Nel pomeriggio è in programma una conferenza, anche questa itinerante, alla scoperta della storia e delle bellezze dell'antico borgo di Fiumalbo. L'appuntamento è per le 17.30 e la visita sarà condotta da Andrea Nardini.

L'apertura del concerto, nella chiesa di San Bartolomeo, è affidata alle musiche di Bach e in particolare alla Fuga sopra il Magnificat. Ancora barocco per i due brani successivi del compositore tedesco Johann Fischer e del veneziano Giorgio Gentili. Il concerto si sposterà, quindi, nell'oratorio di Santa Caterina, detto “dei Rossi” dal colore del mantello della confraternita che lì aveva sede. Qui l'organista eseguirà musiche di Domenico Zipoli, Cesar Franck e Niccolò Moretti. L'ultima tappa della “promenade” sarà l'oratorio della Beata Vergine Immacolata detto “dei Bianchi”, anche in questo caso per il colore degli abiti della confraternita, dove Padoiin suonerà bran di Johann Hasse, padre Davide da Bergamo e Gaetano Valerj.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” (alla 21ª edizione), e “Armonie fra musica e architettura (alla 32ª edizione).

La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.