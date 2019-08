“Armoniosamente”, a trentino di Fanano il concerto per organo e tromba

Il nuovo appuntamento con la rassegna “ArmoniosaMente” è il concerto per tromba e organo, brillante e ricco di virtuosismi, in programma giovedì 8 agosto a Trentino di Fanano. Il concerto si svolge nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, alle 21, ed è a ingresso libero. La serata si concluderà con un rinfresco.

Protagonista del concerto il duo cameristico formato da Izabela Szlachetko alla tromba e Michele Croese all'organo: i due artisti, che suonano insieme dal 1994, eseguiranno due “Fantasie” di Jean Baptiste Arban, musicista e compositore francese dell'Ottocento, virtuoso della tromba e autore di quello che, ancora oggi, è uno dei metodi di riferimento per l'apprendimento dello strumento. La prima sarà su temi di Gioacchino Rossini e la seconda su temi di Giuseppe Verdi. Nel programma anche il concerto “Il Gardellino” di Vivaldi e una Sinfonia di Rossini, eseguite per organo solo, e le Elegie di Schroen.

Giunta all’8ª edizione, “ArmoniosaMente” è il cartellone in cui sono confluite le rassegne musicali “Lungo le antiche sponde” e “Armonie fra musica e architettura. La rassegna nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte e l’Associazione Amici dell’Organo “Johann Sebastian Bach”, con la direzione artistica di Davide Burani e Stefano Pellini, ed è promossa dai Comuni, dalle associazioni e dalle parrocchie ospitanti, con il contributo di Regione Emilia Romagna, Bper Banca e Lapam.

Izabela Szlachetko, ha svolto gli studi musicali superiori all'Accademia Chopin di Varsavia e si è diplomata in tromba anche al Conservatorio di Genova. Ha tenuto concerti come solista, con ensemble musicali e orchestre in tutta Europa. Dal 1994 svolge attività concertistica in duo con l'organista Michele Croese, diplomato in pianoforte, organo e composizione organistica, clavicembalo, musica corale e direzione di coro. Il duo svolge un'intensa e apprezzata attività concertistica in tutta Europa con un repertorio che spazia dalla musica barocca, nella formazione trombino e organo, al repertorio virtuosistico ottocentesco per tromba, spesso riproposto nella versione inedita per flicorno e organo, fino alla musica da camera del Novecento, per tromba e pianoforte. Il duo Szlachetko-Croese è regolarmente invitato a suonare, in Italia e all'estero, nell'ambito di importanti festival organistici e di musica da camera.