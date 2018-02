Salotto nel suono: "L’Arte di arrangiarsi"

Mercoledì 07 Febbraio secondo appuntamento con “Salotto Nel Suono” il percorso che la Fonoteca comunale (in collaborazione con la scuola di musica Officine Musicali) dedica ad alcuni aspetti del fare musica.

L’ARTE DI ARRANGIARSI con Alessandro Lamborghini, Marco Luppi, Federico Giacobazzi e Federico Salvarani

In questo appuntamento scopriremo che occorre molto lavoro da quando un’idea prende forma e diventa canzone, nel privato di una camera o tra le righe di un block-notes, a quando riempie le casse di una sala prove e calca i palchi. Serve allora sapersi arrangiare, nel senso di saper scrivere e creare parti per sé e per gli altri.

Laboratorio (15:30 -19): guidati dagli ospiti, i partecipanti lavoreranno al arrangiamento di alcuni dei propri brani, mettendo di volta in volta a disposizione la propria sensibilità e le propria abilità sullo strumento, per far crescere una canzone dal suo stato embrionale ad un vero e proprio brano da portare sul palco.

Al momento dell’iscrizione potrai proporre un tuo brano!

Conferenza (21): Partendo dal racconto dell’esperienza teatrale “Giack!” si discuterà del ruolo giocato dagli strumenti, di come un brano può cambiare nel itinerario dalla sala prove al palco e dell’influenza del contesto sul risultato.