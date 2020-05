Arte in Tabaccheria: Paola Pedretti

Paola Pedretti, acquerellista modenese, espone le proprie opera a tema "Stones" (Pietre) una serie di composizioni ad acquerello dal 16 al 30 Maggio. Nona artista di "Arte in Tabaccheria" VII edizione presso Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal Lunedì al Sabato orari 7:30-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 7:30-13:00 e 17:00-19:30.

Dal 2 Gennaio al 24 Dicembre 2020 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri.

Maggiori info: riv197mo@gmail.com

Gallery