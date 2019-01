Arte in Tabaccheria: Sandra Malagoli

Sandra Malagoli, artista modenese, espone dal 21 Gennaio al 4 Febbraio 2019, opere a matita nel ambito del progetto "Enzo Ferrari e la sua storia a colori" che parte dal 1898, anno della sua nascita, fino ad arrivare al 1935. Seconda artista di "Arte in Tabaccheria, Tabaccheria in Arte" VI edizione presso la Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal Lunedì al Sabato orari 7:30-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 7:30-13:00 e 17:00-19:30. Possibilità di acquistare cofanetto con 12 cartoline a colori Enzo Ferrari.

Dal 4 Gennaio al 28 Dicembre 2019 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri. Maggiori info: riv197mo@gmail.com

