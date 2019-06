"ArteMisia", l'arte incontra le erbe aromatiche allo spazio Aromatvm

Sabato 15 giugno presso lo spazio Aromatvm - Officina Modenese degli Aromi a Modena (via Negrelli 15) si terrà l’evento “ARTEmisia – L’arte contemporanea incontra le erbe aromatiche”, a cura di Laura Solieri, Alessandro Mescoli e Maria Elena Fabbrucci, una mostra d’arte contemporanea che coinvolge 15 artisti, modenesi e non, in un dialogo con l’ambiente circostante. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Modena e di AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio.

La mostra sarà visitabile dalle ore 17 alle 23; alle 18.30 si terrà l’incontro “Le metamorfosi del Paesaggio”, dialogo tra il Maestro giardiniere Carlo Pagani e l’artista Alice Padovani per il quale, per gli architetti che partecipano iscritti all’Ordine di Modena, sono previsti 2 crediti formativi con iscrizione in loco; a seguire, alle ore 21 “Aromaticosuono” con Valentina Zanni.

Non mancherà lo spazio gourmet a cura di Davide Scappini che valorizzerà le erbe aromatiche e non solo dello spazio Aromatvm di Maria Elena Fabbrucci, dove vengono coltivati più di 9 tipi di basilico, 18 tipi di mente, peperoncini, timi, origani, lavande, 12 tipi di salvie dagli splendidi aromi fruttati e tante altre piante edibili come l’amaranto, l’okra, l’artemisia coca-cola, lo zucchero azteco… Ogni anno la collezione aumenta, così come i fiori in base alla stagione: calendula, tagete, nasturzio, bocche di leone, garofani, borragine, hemmerocallis.

In caso di maltempo, l’iniziativa è rimandata a data da definirsi.