ArtiJam al Circolo Artigiani della Vita

Per cominciare il 2019 gli Artigiani della Vita propongono 2 eventi in sincronia, la mostra d'arte interattiva Made by you e....



La serata di "Jam Session" capitanata dal jazz trio Gotama, la local band della serata.

A seguire gli altri artisti si uniranno al gruppo, dando vita a molteplici sinergie musicali.



- Dalle 20:00: Jazz con il trio Gotama;

Gian Marco al Piano, Niccolò Bertoni alla batteria, Edo Meloni (tromba).



- Dalle 21:30: "Jam Session".

Cos'è una Jam Session?

Una serata in cui gli artisti improvvisano, scelgono se e quando salire sul palco e si esprimono a seconda dell'ispirazione del momento.



Vuoi partecipare alla Jam?

Ogni artista e ogni strumento sono più che benvenuti.

Per saperne di più vai sulla nostra pagina facebook: https://www.facebook.com/circoloartigianidellavita/?epa=SEARCH_BOX



Evento riservato ai soci



Per Info:

Mail: Artigianidellavita@gmail.com

Tel: 380 3589193