Laboratorio creativo in mezzo alla natura, nei boschi di Zocca torna ARTinWOOD

Come accade dal 2012, circa a metà settembre si tiene nei boschi di Monte San Giacomo di Zocca la tradizionale kermesse artistica denominata ARTinWOOD”. Quest’anno siamo all’ ottava edizione e il 13, 14 e 15 settembre i boschi di castagni e betulle vedranno realizzarsi una decina di nuove opere. Un laboratorio creativo per la realizzazione di opere con materiali naturali, aventi come oggetto il rapporto fra l’uomo, la natura, il contesto di vita, finalizzato alla valorizzazione dell’ambiente. Artisti da tutto il mondo lasciano una loro “impronta” nei nostri boschi.

L’edizione 2019 vede venerdì 13 e sabato 14 settembre, dalle ore 9,00 alle 18,00 la realizzazione delle opere a cura degli Artisti: Bernardi Lino, Buccelli Gaetano, Lunz Gino, Monzali Cristiano, Vettori Sergio, i ragazzi della 2 A e B medie dell’Istituto comprensivo “Martiri della Libertà” di Zocca e i ragazzi dell’IsArt “Arcangeli” di Bologna

E’ possibile assistere alla realizzazione delle opere.

Il Percorso di ARTinWOOD si snoda per 3 km (andata e ritorno) all’interno del bosco su un comodo sentiero quasi tutto pianeggiante. Attualmente si possono ammirare una quarantina di opere.

Domenica 15 Settembre: Ore 12,00 - Apertura stand gastronomico con Borlenghi, Ciaci e Crescentine nelle tigelle.

Ore 15,00 - Inaugurazione delle opere 2019 accompagnati da musiche popolari. A seguire un ricco buffet.

Per info: 3400685612 – museodelcastagno@libero.it