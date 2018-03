“Arts & Jam” a Modena

Mercoledì 7 marzo alle 21, l’ensemble formato da studenti delle scuole superiori si esibisce con ospite d’onore il polistrumentista senegalese. L’ingresso è libero

Viene da Senegal il polistrumentista Dudù Kouate che mercoledì sale sul palco della Tenda insieme all’orchestra Modena MoltiMondi, formata da studenti delle scuole superiori cittadine. Il concerto, che fa parte della rassegna “Arts & Jam”, inizia alle 21 ed è a ingresso libero.

“Arts & Jam” è organizzata dall’associazione Muse e JazzOff Produzioni, con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Modena e del Centro Musica del Comune di Modena.

Modena MoltiMondi è l’orchestra multiculturale residente in Tenda per tutta la stagione, laboratorio e percorso didattico, aggregativo e di ricerca identitaria formato da studenti delle scuole superiori di Modena e diretta da Michele Bonifati coadiuvato da Simone Di Benedetto. L’obiettivo è approfondire, attraverso lo studio di repertori e musiche provenienti da diverse parti del mondo, il tema dell’identità attraverso l’esplorazione della diversità culturale.

Dudù Kouate, percussionista e multistrumentista di origine senegalese, vive da più di vent’anni in Italia dove svolge un’intensa attività, soprattutto in ambito jazz, partecipando a diversi progetti di livello nazionale e internazionale (come l’Art ensemble of Chicago). Kouate affianca la sua attività musicale a quella di mediatore culturale.