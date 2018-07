Il trasformista Arturo Bracchetti ospite di Etra Festival a Vignola

Un'intervista spettacolo tra vita e palcoscenico: uno o centomila? L'uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia (o forse due) è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici.

La quinta edizione di Etra Festival ospita domani sabato 7 luglio il trasformista Arturo Brachetti, per una frizzante intervista ricca di sorprese. Appuntamento gratuito, fino a esaurimento posti, a partire dalle ore 21.00 in Piazza dei Contrari a Vignola.

Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, il Paradis Latin, e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa, prendono vita in un'intervista frizzante al confine tra vita privata e palcoscenico. Sarà come entrare nel dietro le quinte della vita di Arturo Brachetti, parlando dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle "mille arti" in cui eccelle e altro ancora. Partendo dal racconto della sua storia e dal solaio in cui tutto è iniziato, l'artista italiano, senza maschere e senza trasformismi, ci farà scoprire perché è la realtà immaginata quella che ci rende più felici.

Arturo Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente il world Master of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale. Il Guinness Book of Records lo annovera come il più veloce trasformista del mondo. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore con un decreto motu proprio. Tra i suoi libri: Le ombre cinesi (Priuli&Verlucca 2005); Uno, Arturo, centomila. Vita, magie e salti mortali dell'uomo dai mille volti (Rizzoli, 2007); Tanto per cambiare (Baldini&Castoldi 2015). Il suo nuovo one man show SOLO, tra gli spettacoli più applauditi della scorsa stagione, riprenderà il tour europeo dall'Italia a settembre di quest'anno per proseguire il tour internazionale nelle stagioni successive.

Etra proseguirà poi con importanti protagonisti del mondo dello spettacolo come Fabio Testi, Amanda Sandrelli e tanti altri, in una programmazione inserita anche nell'ambito del Festival di musica, teatro e danza Artinscena, mentre il 19 luglio David Riondinointerpreterà i versi di Petrarca, in un evento all'interno della programmazione di Poesia Festival. Etra Festival - con la direzione artistica di Andrea Candelie Andrea Santonastaso - è organizzato con il sostegno di Fondazione e Comune di Vignola.