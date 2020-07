ViverVerde: laboratori, giochi e spettacoli nell'attesa dell'Edizione 2020

"Aspettando ViverVerde 2020": questa l'iniziativa che si terrà a Bosco Albergati nei weekend dell’11-12 e 18-19, durante i quali si vivrà un assaggio delle attività che caratterizzeranno l’edizione 2020 di ViverVerde (che quest’anno si terrà il 29-30 agosto e il 5-6 settembre).

A fare da cornice dell'anteprima, sarà la fiera “Sole-Luna”, con proposte ludiche ed educative per i più piccoli: giochi, laboratori e spettacoli alla scoperta della bellezza che la natura ispira. Tutte le attività inizieranno alle ore 16.30, per poi proseguire fino al crepuscolo, suddivise in due sessioni con inizio rispettivamente alle ore 16.30 e 18.30.

Alle attività sarà possibile presenziare soltanto previa prenotazione (340 6706122; prenotazione@didatticadellearti.it). Per i bambini è necessaria la presenza di un accompagnatore adulto, e in caso di maltempo le attività sono garantite in ambienti al coperto. A seguire il programma completo

Sabato 11 luglio - Crepuscolo in arte

Pittori en plein air - Vivere il Bosco come un’opera d’arte e come un pittore impressionista dipingere le sue bellezze.

Romantica e suggestiva accoglienza animata sul tema dell’impressionismo e della pittura “all’aria aperta”. A seguire ciascun bambino potrà sperimentare la bellezza di dipingere “Il bosco” come un pittore impressionista con tavolozza, pennelli e cavalletto da campagna. Attività consigliata dai 3 anni di età e perfetta anche per teenager

Domenica 12 luglio - Natura e bellezza al crepuscolo

Per amare e rispettare, l’essenziale è conoscere.

Divertente e al contempo educativa è l’accoglienza animata che un’ape alquanto chiacchierona riserva al pubblico presente, raccontando del suo mondo, della sua famiglia, del suo infaticabile lavoro. La nostra eroina racconta di prati in fiore, di profumi, di amici e di nemici; racconta all’uomo il suo inestimabile valore quale dispensatrice di bellezza.Segue un laboratorio creativo in cui realizzare una candela di cera e di fiori profumati. Attività consigliata dai 3 anni di età

Sabato 18 luglio - Crepuscolo in arte

Pittori en plein air - Vivere il Bosco come un’opera d’arte e come un pittore impressionista dipingere le sue bellezze.

Domenica 19 luglio - Terra e natura al crepuscolo

Per crescere green

Un avvincente racconto animato narra la storia di un piccolo seme che scopre il tesoro del mondo.

Segue un laboratorio creativo in cui realizzare uno scrigno fatto di argilla, paglia e torba, in cui i bambini potranno custodire “il tesoro del mondo”. Attività consigliata dai 3 anni di età