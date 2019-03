Ex Macello, assemblea pubblica con il sindaco sugli spazi culturali

Prosegue il percorso partecipato per rendere il comparto ex Macello di Modena un polo culturale e sociale della città e mercoledì 20 marzo, alle 18.30 a Lo Spazio Nuovo all’assemblea pubblica di co-progettazione parteciperà il sindaco Giancarlo Muzzarelli. L’incontro, dal titolo “Spazi cultura e sociale” sarà l’occasione per confrontarsi con l’amministrazione comunale sul presente e futuro del comparto, nell'ambito di Co Lab Assemblee Pubbliche e Co Lab mercato sociale.

L’incontro fa parte del percorso nato da alcuni anni e che vede coinvolte realtà come il Circolo culturale Left – Vibra, Arci Modena, Idee in circolo, Rete degli Universitari di Modena, che nel tempo hanno avviato un percorso di riqualifica urbana e sociale dell’Area con la partecipazione attiva dei residenti del quartiere. Nell’ultimo anno diverse idee sono diventate progetti concreti come laboratori gratuiti, doposcuola e centro estivo per bambini, un’aula studio per universitari e iniziative culturali e sociali.