Eortè, assemblea dei soci e conferenza aperta sull'accoglienza

Mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 20:15, è indetta l’annuale Assemblea Ordinaria dei soci di Eortè Società Cooperativa Sociale, c/o Parrocchia San Pietro in Vincoli Via Limidi, 1144. Durante l’assemblea verrà letto e approvato il bilancio 2019 e sarà previsto l’aggiornamento dei soci. L’Assemblea sarà non solo l’occasione per condividere il cammino della cooperativa ma anche un’opportunità di confronto sul tema dell’accoglienza.

Dalle 21:15 è previsto infatti un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo "Cosa sta succedendo al confine dell’Europa?" Relatori: Sig. Oni Festus - Richiedente asilo salvato in mare da Sea Watch; Don Mattia Ferrari - Sacerdote della Diocesi di Modena. Modera la serata: Vittorio Reggiani - Giornalista.

L’incontro si svolgerà all’aperto, al fine di garantire il rispetto delle normative di sicurezza previste dalle misure anti-Covid. L’evento è realizzato in collaborazione con Oratorio Circolo “Don Milani”, Parrocchia di San Pietro in Vincoli – LIMIDI, e Presidio di Carpi e dell’UdT dell’associazione Libera.