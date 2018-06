Assemblea pubblica con il sindaco ad Albareto

È con i residenti di Albareto la nuova assemblea pubblica sui progetti e gli investimenti per la vivibilità, lo sviluppo e la qualità urbana alla quale intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e gli assessori della giunta. L’incontro è in programma lunedì 25 giugno, alle 20.45, nella palestra della parrocchia dei santi Nazario e Celso in strada Albareto 622.

All’assemblea, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 2, intervengono con il sindaco, le assessore all’Ambiente e Mobilità sostenibile Alessandra Filippi e alle Attività produttive, Turismo e promozione della città, Smart City Ludovica Carla Ferrari, l’assessore ai Lavori pubblici e Sport Giulio Guerzoni, il presidente del Quartiere 2 Carmelo Belardo.