Quartieri, assemblea pubblica con il sindaco a Cittanova

Idee, scelte e progetti per la frazione sono al centro dell’assemblea pubblica con i residenti di Cittanova in programma mercoledì 4 luglio, alle 20.45, al Circolo ricreativo culturale di Cittanova in strada Pomposiana 52. Tra i temi principali dell’incontro, promosso dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 4, il nuovo innesto della rotonda e un focus sulla sicurezza.

All’appuntamento intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli; l’assessora ai Quartieri e alla Partecipazione Irene Guadagnini; l’assessore ai Lavori pubblici e Sport Giulio Guerzoni. All’assemblea intervengono rappresentanti del Consiglio del Quartiere 4 tra i quali il presidente Alberto Cirelli e il referente di zona Stefano Manicardi.