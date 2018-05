Assemblea pubblica sulla vivibilità del centro storico, sindaco e assessori incontrano i cittadini

I progetti e gli investimenti per la vivibilità e la bellezza del centro storico sono il tema dell’assemblea con i cittadini promossa dall’Amministrazione comunale e dal Quartiere 1 in programma lunedì 21 maggio, alle 20.45, in Galleria Europa (piazza Grande 17).

All’incontro, che sarà l’occasione per fare il punto su quanto già avviato e valutare nuove opportunità di collaborazione e partecipazione, intervengono il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, gli assessori ai Quartieri e alla Partecipazione Irene Guadagnini e al Centro storico Andrea Bosi, il presidente del Quartiere 1 Franco Maria Tonelli.