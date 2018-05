Quartiere 3, assemblea pubblica con i residenti della zona di via Campi

Le idee e le proposte per il quadrante tra via Campi e via Silvati/Tangenziale sono il tema dell’assemblea pubblica con i cittadini in programma martedì 29 maggio, alle 21, nella sala parrocchiale di San Benedetto Abate (piazzetta don Giuseppe Dossetti 3). All’appuntamento intervengono il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, e alcuni assessori della Giunta. L’assemblea è coordinata dalla presidente del Quartiere 3 Mara Bergonzoni.