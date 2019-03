A San Donnino assemblea pubblica sul progetto della Complanarina

È dedicata alla presentazione del progetto della cosiddetta Complanarina l’assemblea pubblica organizzata dai Comuni di Modena e di Spilamberto martedì 5 marzo, alle 20.30, al Pala San Donnino in via Genziana 18 a Modena. All’iniziativa interverranno anche tecnici di Autostrade per l’Italia per illustrare gli aspetti progettuali dell’infrastruttura di prolungamento della corsia sud della tangenziale di Modena, nel tratto compreso fra lo svincolo sulla statale 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud.

Intervengono il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, il sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, la presidente del Quartiere 3 di Modena Mara Bergonzoni.

Autostrade per l’Italia sta ultimando la progettazione esecutiva dell’opera dopo l’ok definitivo alla realizzazione sancito un anno fa con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che confermava il pronunciamento del Consiglio dei ministri con il quale si superava il parere negativo della Soprintendenza espresso in Conferenza dei servizi.