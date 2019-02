Bassa modenese, assemblea della Sinistra in vista delle elezioni comunali

Martedì 19 febbraio alle ore 21 nella sala consiliare del comune di Mirandola in via Giolitti 22 alcuni dirigenti di partiti della sinistra modenese e singoli cittadini promuovono un’assemblea pubblica per avviare un confronto su ruolo e obiettivi della sinistra in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 quando sette comuni su nove dell’area nord andranno al voto.

Un appuntamento pubblico rivolto innanzitutto agli elettori del frammentato mondo della sinistra e volutamente promosso senza simboli di partito per favorire una discussione unitaria e plurale in cui tutti possano riconoscersi. Nel corso del dibattito si discuteranno, in particolare, alcuni argomenti programmatici che interessano tutti i comuni che vanno al voto: ultimazione della ricostruzione pubblica e privata, gestione del territorio e mobilità, futuro della sanità tra ospedale di Mirandola e case della salute.

L’appuntamento si inserisce nell'ambito di un progetto politico-amministrativo aperto a cui i promotori invitano cittadinanza e le associazioni a partecipare e contribuire con idee e proposte.