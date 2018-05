Campogalliano, commemorazione per la fine della Prima Guerra Mondiale dell'Associazione ANA

La sezione ANA di Modena in occasione delle commemorazioni della fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918 invita i cittadini ad un evento Sabato 16 giugno 2018, presso il Dancing La Montagnola di Campogalliano dove si esibiranno due cori in un repertorio di tradizionali e classici canti Alpini.

Il titolo della Serata: Cori di Montagna, per non dimenticare.

Lo scopo della serata è quello di sensibilizzare le donne e gli uomini contemporanei e provare a condividere i sacrifici a cui sono stati costretti i giovani di allora, inostri nonni e bis nonni, in una guerra di posizione, in condizioni limite come quella d’alta montagna, attraverso le canzoni che i cori eseguiranno e che meglio descrivono le fatiche e le sofferenze patite in quei luoghi e d in quei momenti, esse sono state spesso frutto ed espressione di queste situazioni e di cui gli autori, sono altrettanto spesso, sconosciuti.

Gli Alpini modenesi si fanno promotori di iniziative che abbiano la finalità di conservare il ricordo, per non dimenticare, perché solo il riconoscere l’assurdità della guerra può aiutare le future generazioni a non commettere gli stessi errori.