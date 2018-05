Associazioni e fiscalità. Un seminario di formazione gratuito di "Assieme in Emilia Romagna"

Come si gestisce fiscalmente una associazione di promozione sociale? Cosa cambierà con la riforma del Terzo Settore? Per rispondere alle problematiche sul mondo delle Aps è nato il servizio di consulenza gratuita “Assieme in Emilia Romagna” che promuove il seminario “La corretta gestione fiscale delle APS e le prospettive della Riforma del Terzo Settore”, in programmavenerdì 25 maggio dalle 17.30 alle 20.30 ad Habitat – Polo aggregativo culturale (via Berlinguer, 201 - Soliera) e che vedrà la partecipazione della dott.ssa Francesca Collecchia. L’ingresso è libero e gratuito.

Realizzato dalle Associazioni di promozione sociale regionali con la collaborazione del Forum Terzo Settore Emilia-Romagna e il contributo della Regione, il servizio è a disposizione per offrire le prime informazioni, reperibili anche telefonicamente, fino all’appuntamento in ufficio in cui avere risposte più approfondite.

Il seminario è rivolto a tutti, associazioni e cittadini interessati, la partecipazione è gratuita, le iscrizioni sono aperte fino al 24 maggio, al numero 349.4491487 oppure scrivendo a modena@assieme-er.it. Questi sono anche i riferimenti per ottenere consulenze telefoniche o per avere un appuntamento con i consulenti di Assieme. Gli orari di per il front office telefonico: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30. www.assieme-er.it