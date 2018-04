Al Novi Sad l'asta di biciclette rigenerate dalla Ciclofficina Popolare

La Ciclofficina Popolare di Modena "Rimessa in movimento" rinnova per il 25 aprile dalle 15.30 in poi presso il deposito comunale di bici del parco Novi Sad si terrà l'appuntamrnto con l'Asta di Biciclette, recuperate e sistemate dai soci volontari.

Un evento per combattere il mercato nero delle bici rubate, acquistando con base d'asta a prezzi popolari delle bici dismesse e donate all'associazione.

Ci sarà inoltre la "ciclopesatura": indovina o avvicinati più di tutti al peso della bici in palio e te la porti a casa! A seguire ci sarà all'interno degli spazi, un aperitivo "fai da te" Cicloffa style: porta quello che vuoi trovare.